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Появилось первое фото укороченного носового обтекателя «Макларена»

Появилось первое фото укороченного носового обтекателя «Макларена»
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Появилась первая фотография укороченного носового обтекателя “Макларена”, который команда привезла на Гран-при Австрии. Фото в своём “твиттере” опубликовал комментатор TV3 Альберт Фабрега. Ранее сообщалось, что “Макларен” привезёт в Австрию серьёзный пакет обновлений аэродинамики. Однако команда успела подготовить только один пакет обновлений, который будет предоставлен Фернандо Алонсо

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