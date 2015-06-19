Появилось первое фото укороченного носового обтекателя «Макларена»
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Появилась первая фотография укороченного носового обтекателя “Макларена”, который команда привезла на Гран-при Австрии. Фото в своём “твиттере” опубликовал комментатор TV3 Альберт Фабрега. Ранее сообщалось, что “Макларен” привезёт в Австрию серьёзный пакет обновлений аэродинамики. Однако команда успела подготовить только один пакет обновлений, который будет предоставлен Фернандо Алонсо.
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