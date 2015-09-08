В «Ред Булл» смирились с тем, что не смогут заполучить моторы «Мерседес»

“Ред Булл”, по всей видимости, смирился с тем, что ему не удастся заполучить моторы “Мерседес”. Ранее появились слухи, что по окончании сезона “Ред Булл” расторгнет контракт с “Рено”. Австрийская команда нацеливалась на двигатели “Мерседеса”, однако считается, что руководство концерна “Даймлер”, владеющего немецкой маркой, против заключения сделки, которая усилит одного из потенциальных конкурентов.

“Тема “Мерседеса” для нас закрыта. Теперь мы сосредоточены на других вариантах”, — приводит слова советника “Ред Булл” Хельмута Марко немецкая газета Bild.

Компания “Феррари” уже заявила о готовности поставлять моторы “Ред Булл”. По ходу Гран-при Италии в Монце состоялась встреча представителей обеих сторон.