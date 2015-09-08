Хюлькенберг: на протяжении всей гонки в Монце у меня были проблемы с машиной

Пилот “Форс Индия” Нико Хюлькенберг признался, что на протяжении всей гонки Гран-при Италии испытывал проблемы с болидом, которых у него не было на пятничных тренировках. По словам немца, проблемы возникли после внесённых в болид изменений по окончании пятничной свободной практики.

“Если честно, я очень расстроен, потому что у меня не было темпа всю гонку, и я уверен, что что-то не так с нашим автомобилем. С пятницы на субботу мы что-то изменили в болиде, и с тех пор автомобиль уже не был таким, как прежде. В гонке у меня не было никакой возможности преследовать Серхио (Переса). Машина просто скользила и съедала задние шины.

В пятницу мы выглядели многообещающе, однако в субботу я испытывал проблемы в третьем сегменте квалификации, и в гонке у меня уже не было оружия, чтобы бороться”, — приводит слова Хюлькенберга Autosport.