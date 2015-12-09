Вильнёв: для меня главным сюрпризом сезона стал прогресс «Феррари»

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв признался, что главным сюрпризом сезона-2015 для него стал прогресс «Феррари».

«Самым приятным сюрпризом стало то, как Себастьян Феттель выступал после ухода из «Ред Булл». Он почти стал итальянцем. Он завоевал доверие команды, любовь болельщиков. И благодаря сотрудничеству с Кими Райкконеном их автомобиль стал столь быстрым. Самым большим сюрпризом для меня стал прогресс «Феррари».

Неприятным сюрпризом стал уровень конкурентоспообности «Хонды». Хоть я и ожидал, что они столкнутся с проблемами, однако не предполагал, что они будут столь велики», — приводит слова Вильнёва Motorsport-Magazin.