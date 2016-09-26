Квят: Гран-при Сингапура вновь сделал меня голодным до борьбы и атак

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что успешное выступление на Гран-при Сингапура вернуло ему жажду борьбы. В Сингапуре россиянин финишировал девятым, впервые с июля набрав очки.

«Такие Гран-при, как в Сингапуре, напоминают тебе, почему ты стал пилотом Формулы-1, что ты любишь делать. Это гонка снова сделала меня голодным до борьбы и атак, и именно этим я занимался до самого последнего поворота на „Марина Бэй“. Я оставил там душу и наслаждался каждым кругом гонки», — приводит слова Квята F1i.