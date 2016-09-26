15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят: Гран-при Сингапура вновь сделал меня голодным до борьбы и атак

Квят: Гран-при Сингапура вновь сделал меня голодным до борьбы и атак
Комментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что успешное выступление на Гран-при Сингапура вернуло ему жажду борьбы. В Сингапуре россиянин финишировал девятым, впервые с июля набрав очки.

«Такие Гран-при, как в Сингапуре, напоминают тебе, почему ты стал пилотом Формулы-1, что ты любишь делать. Это гонка снова сделала меня голодным до борьбы и атак, и именно этим я занимался до самого последнего поворота на „Марина Бэй“. Я оставил там душу и наслаждался каждым кругом гонки», — приводит слова Квята F1i.

Комментарии
Новости. Авто