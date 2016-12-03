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Росберг: я хотел стать чемпионом мира, теперь миссия выполнена

Росберг: я хотел стать чемпионом мира, теперь миссия выполнена
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал свою победу в чемпионате и завершение карьеры во время получения трофея за победу в чемпионате мира Формулы-1 на церемонии в Вене.
«Я пережил очень сильные эмоции, когда сегодня увидел кубок — я нашёл на нём имя моего отца. И спустя 34 года смог повторить его достижение. С шести лет, когда я начал заниматься картингом, я хотел стать чемпионом мира в Формуле-1, и теперь миссия выполнена. Теперь меня ждут другие дела, посмотрим, что произойдёт.

Когда я выбрался с кокпита после гонки в Абу-Даби, то уже знал, что моя карьера завершена, но не думал, что мне хватит смелости сказать об этом. Но я сделал это, и теперь счастлив!», — приводит слова Росберга официальный сайт ФИА.

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