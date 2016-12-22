Хэмилтон: на некоторых трассах я чувствовал себя немного странно и некомфортно

Пилот «Мерседеса»отметил, что в завершившемся сезоне, по итогам которого Льюис уступил чемпионский титул своему партнёру по команде Нико Росбергу, на некоторых трассах он чувствовал себя не совсем комфортно.«На некоторых трассах я чувствовал себя немного странно и некомфортно. Но я должен был этого ожидать. Команде сложно, когда оба её гонщика борются за чемпионство. Но то, что нас не убивает, делает сильнее, так что из таких ситуаций ты узнаёшь много нового, в том числе и о себе. В этом году я одержал больше побед и завоевал больше «поулов». Я вырос как пилот, создал отличную связку с командой, и это позволит мне стать сильнее в следующем сезоне. Я знаю, как улучшить свои слабые стороны», — приводит слова Хэмилтона Autosport.