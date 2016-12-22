Тост: если вы хотите сделать Формулу-1 интереснее, надо уравнять двигатели

Руководитель команды Формулы-1 «Торо Россо»выступил с предложением уравнять двигатели команд в следующем сезоне, чтобы дать возможность побеждать другим пилотам, а не только гонщикам «Мерседеса».«Если вы хотите сделать чемпионат интереснее, сначала надо уравнять двигатели. Если в 2017 году «Мерседес» по-прежнему будет двигаться вперёд, ФИА нужно заморозить прогресс двигателей, чтобы другие команды могли сократить отставание. Прямо сейчас это чемпионат двигателей, потому что с таким мотором, как у «Мерседеса», Алонсо и Феттель тоже стали бы чемпионами. Надеюсь, «Ред Булл» и «Феррари» смогут добиться прогресса. Зрители хотят видеть других победителей. И также нам нужно избавиться от штрафов», — приводит слова Тоста F1i.