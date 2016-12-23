Лоттерер: нужно сделать стардартные пакеты деталей в LMP1 для частных команд

Пилот «Порше»призвал руководство WEC привлечь частные команды в старший класс чемпионата LMP1. В качестве одного из способов пилот предложил создать стандартные комплекты деталей, на разработку которых «частники» не будут тратить большие средства.«Частные команды не в состоянии позволить себе заводские прототипы LMP1. Технологии, которые там используются, требуют серьёзных финансов. Может, через пару лет, если у нас будут стандартные пакеты деталей, мы могли бы их предлагать командам частного типа. Тем более, когда в WEC стало на одного автопроизводителя меньше, нам нужно задуматься об увеличении количества машин», — приводит слова Лоттерера Motorsport.