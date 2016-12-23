Ферруччи останется пилотом по развитию «Хааса» в новом сезоне Формулы-1

Пилотом по развитию американской команды Формулы-1 «Хаас» в новом сезоне останется 18-летний, сообщает Autosport.«Он останется пилотом по развитию. У нас долгосрочный проект, но мы не знаем, что будем делать с Ферруччи в следующем году, потому что вопрос с тестами пока находится в подвешенном состоянии. Мы проводим их, но нужно определиться, в какие дни использовать новичков. Также нужно выяснить, будем ли мы давать ему возможность выступать в некоторых первых тренировках Гран-при. Зимой мы обсудим с ним этот вопрос», — приводит слова руководителя команды Гюнтера Штайнера Autosport.