Гутьеррес: я выиграл много гонок, но у людей осталась обо мне плохая память

Бывший пилот «Заубера» и «Хааса»выразил сожаление, что болельщики воспринимают его через неудачные выступления в Формуле-1, забывая о победах в GP2 и GP3.«Это большой вызов, потому что самые сложные годы у меня были в Формуле-1. Я выиграл много гонок и завоевал много подиумов, но у людей осталась обо мне плохая память. Они помнят только то, что было за последние пару лет в Формуле-1.Я никого не виню и полностью беру ответственность на себя. Да, этот эпизод имел место в моей карьере, но я буду воспринимать это как опыт и двигаться дальше», — приводит слова Гутьерреса F1i.