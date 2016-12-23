Тост: в календаре Формулы-1 слишком много европейских гонок

Руководитель «Торо Россо»считает, что в календаре Формулы-1 нужно больше гонок вне Европы — в Америке и Азии.«Лично я думаю, что нам нужно идти в других направлениях. В календаре слишком много европейских гонок. Знаю, моё мнение не совпадает с мнением моих коллег, но я думаю, нам нужно идти в Южную Африку, нужно больше гонок в США, нужно вернуться в Аргентину, также важным рынком будет Индия. Формула-1 — это глобальный спорт. В 2015 году полмиллиарда человек смотрели наши гонки в режиме «лайв». Таких высот достигают только чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры. Гран-при проходят каждые две недели. Система работает, но всегда можно добиться лучшего», — приводит слова Тоста F1i.