Росберг рассказал о фотокниге про свою борьбу за титул

Чемпион Формулы-1 2016 годарассказал о фотокниге, которая расскажет про борьбу немецкого пилота за титул. Книга получила название «Наконец-то».«Финальные моменты борьбы за титул, мои взлёты и падения были задокументированы моим другом Полом Рипком и обессмерчены его фантастической образностью.Теперь мы можем пережить эти моменты вместе: драму финальной гонки, эмоции после победы, и, наконец, объявление в Вене о том, что я навсегда вешаю гоночные ботинки на гвоздь», — написал Росберг в «твиттере».