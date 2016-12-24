Косаченко: то, что Квят остаётся в Ф-1, закономерно на фоне спада Гасли

Первый менеджер Виталия Петрова —— прокомментировала продлениесоглашения с командой Формулы-1 «Торо Россо».«Даня Квят остался в «Формуле-1» – здорово. Стало ли это неожиданностью? Это закономерно на фоне того, что в этот момент потенциальный сменщик Квята в «Торо Россо» резко пошел на спад в выступлениях. Я говорю о Пьере Гасли. Антонио Джовенанци стал выигрывать GP2, а Пьер Гасли с первой лидирующей позиции откатился на вторую и даже на третью. В это время доктор Гельмут Марко вёл жёсткие разговоры с Гасли. Гонщик ходил по паддоку весьма понурый. Если бы Гасли по-прежнему был на подъёме, то не видать Квяту места в «Торо Россо».Могу сказать, что в середине сезона я несколько раз виделась с отцом Даниила, и он всегда загадочно говорил: «Будет такой контракт — и вы все удивитесь». И знаете, мы все удивились, несмотря на то что контракт с той же командой. Поэтому здорово, что Даня останется. Полагаю, он перерос эмоциональный надрыв и должен в следующем сезоне побить Карлоса Сайнса-младшего», — приводит слова Косаченко «Спорт FM».