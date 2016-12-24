Хэмилтон: после того как я проиграл чемпионство, моя мотивация удвоилась

Пилот «Мерседеса»отметил, что неудачное выступление в прошлом сезоне поможет ему в борьбе за чемпионский титул в новом году.«Я в хорошем психологическом состоянии. У меня достаточно мотивации, чтобы выступать в следующем сезоне. Когда я проиграл чемпионство, мотивация удвоилась. Теперь я вдвойне хочу выиграть чемпионат», — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.В минувшем сезоне Хэмилтон уступил титул чемпиона Формулы-1 своему напарнику Нико Росбергу, который сразу после этого объявил о завершении карьеры.