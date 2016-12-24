Алонсо провёл благотворительную гонку на своём картодроме в Астурии

Пилот «Макларена»провёл благотворительную картинговую гонку на своём картодроме в Астурии, приуроченную к наступающему Рождеству, сообщает Marca.Событие было организовано фондом Алонсо. Цена билетов составляла 7 евро, а вырученные деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в тех местах, где считают необходимым жители, для предотвращения дорожных происшествий.«Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и пожелать счастья. Кушайте побольше!» — поздравил всех с наступающим праздником Алонсо.