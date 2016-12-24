Алонсо: надеюсь, в следующем сезоне у меня будет повод для радости

Пилот «Макларена»выразил надежду на то, что в следующем сезоне сумеет преодолеть неудачную полосу своих выступлений и будет бороться за более высокие места в чемпионате Формулы-1.«Надеюсь, в следующем сезоне у меня будет повод для радости от участия в Формуле-1, я смогу переломить ситуацию, преодолеть двухлетний неудачный период и буду бороться за более высокие места», — приводит слова Алонсо Marca.Сегодня, 24 декабря, Алонсо провёл благотворительную картинговую гонку на своей трассе в Астурии.