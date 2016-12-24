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Росберг запустил благотворительную акцию по сбору средств в фонд Viva con Agua

24 декабря 2016, суббота. 23:57. Авто
Чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг объявил о начале благотворительной акции по сбору средств в фонд Viva con Agua, который предоставляет доступ к чистой питьевой воде для людей по всему миру.

«Первое издание моей книги не появится в книжных магазинах до Рождества. Но мы сделали 1000 копий для семьи и друзей. И ещё 50 — для вас. Вы можете выиграть их, если поучаствуете в благотворительной акции для фонда Viva con Agua. Также книги получат те, кто сделает 100 самых высоких ставок», — написал Росберг на своей странице в «Фейсбуке».

Росберг совместно с фотографом Полом Рипке выпускает фотоальбом с иллюстрациями последних месяцев его выступлений в Формуле-1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нико Росберг
Новости. Авто
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