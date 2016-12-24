Росберг запустил благотворительную акцию по сбору средств в фонд Viva con Agua

Чемпион мира в Формуле-1объявил о начале благотворительной акции по сбору средств в фонд Viva con Agua, который предоставляет доступ к чистой питьевой воде для людей по всему миру.«Первое издание моей книги не появится в книжных магазинах до Рождества. Но мы сделали 1000 копий для семьи и друзей. И ещё 50 — для вас. Вы можете выиграть их, если поучаствуете в благотворительной акции для фонда Viva con Agua. Также книги получат те, кто сделает 100 самых высоких ставок», — написал Росберг на своей странице в «Фейсбуке».Росберг совместно с фотографом Полом Рипке выпускает фотоальбом с иллюстрациями последних месяцев его выступлений в Формуле-1.