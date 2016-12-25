Палмер: Росберг совершил очень смелый поступок, его решение нужно уважать

Пилот «Рено Спорт»прокомментировал решение гонщика «Мерседеса», завоевавшего титул в минувшем сезоне, завершить карьеру.«Новость про то, что Нико Росберг завершил карьеру, была невероятной. Я не мог в это поверить. Я был на мотошоу, давал интервью и сказал, что Нико вернётся в следующем сезоне ещё более сильным, потому что выиграл титул. А потом проверил телефон, прочитал новости и понял, что он не вернётся.Не думаю, что кто-либо ожидал подобное решение от Нико. У него была отличная возможность выступать в самой быстрой машине в мире в самой сильной команде, он завоевал титул. Я бы после этого никогда не ушёл. Но с какой-то стороны я могу понять его решение. У меня нет семьи и нет детей, я не Нико Росберг. У него есть свои причины, и их нужно уважать. Это был очень смелый поступок», — написал Палмер в своей колонке на Channel 4.