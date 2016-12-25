Тост: команды не должны тратить по € 450 млн в год

Руководитель команды «Торо Россо»считает, что команды Формулы-1 должны сократить свои расходы.«Необходимо сокращение расходов. Не может быть так, чтобы команда тратила € 450 млн в год. Даже заводские команды не могут регулярно тратить столько денег. Это нецелесообразно. Большие команды жалуются, что расходы невозможно контролировать, но это не так, в «Торо Россо» каждый экономит расходы. Давайте, например, всем по € 150 млн на сезон и возможность ФИА контролировать расходы», — приводит слова Тоста Tiroler Tageszeitung.