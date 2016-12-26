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175 лет назад 2016
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Сайнс-младший: вопрос о моём уходе из «Торо Россо» даже не поднимался

26 декабря 2016, понедельник. 00:56. Авто
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заявил, что в 2016 году в «Ред Булл» не допускали возможности отпустить его в другую команду на следующий сезон, но через год такой вариант будет рассматриваться.

«Нельзя удерживать пилота, если он этого не хочет. Я разговаривал с „Ред Булл“ и знаю, что, если хорошо выступлю в сезоне-2017, они это оценят. Не знаю, отпустят они меня или нет, но они рассмотрят такой вариант… Не так, как в этом году, когда такой вопрос даже не поднимался», — приводит слова Сайнса Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Торо Россо Карлос Сайнс-младший контракты гонщиков
Новости. Авто
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00:56 Сайнс-младший: вопрос о моём уходе из «Торо Россо» даже не поднимался
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