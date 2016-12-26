Райкконен: «Феррари» страдает из-за неспособности бороться за титул

Пилот «Феррари»признался, что неспособность бороться за титул в сезоне-2016 принесла «Скудерии» страдания.«Мы страдаем и продолжаем тяжело трудиться и пытаться показывать лучшее, на что способны, но, к сожалению, результаты не те, каких мы хотим. Я хочу поблагодарить всех в команде, мы продолжаем пробовать различные вещи, совершенствоваться и учиться. Вот почему я считаю, что мы находимся в более выгодном положении, чем это показывают результаты. Как команда мы продолжаем работать очень хорошо.Если просто принять это, то, надеюсь, в следующем году, когда мы представим новый автомобиль, он будет более конкурентоспособен. И я уверен, что мы дадим хороший бой», — приводит слова Райкконена Autosport.