Альфонсо Селис нацелился на место боевого пилота Ф-1 в 2018 году

Мексиканский тест-пилот «Форс Индия»надеется сохранить свою текущую позицию в команде Виджая Малльи на следующий год и претендовать на место боевого пилота в 2018-м.«Я думаю, что продемонстрировал хороший прогресс. Я хотел бы продолжать учиться в Формуле-1, чтобы, когда появится возможность, быть к ней готовым на все 100%. Мне только исполнилось 20 лет, и у меня всё ещё впереди.Так что мой первоочередной приоритет — продолжать работать, чтобы заполучить шанс в Ф-1… Сейчас я бы сказал, что моя цель — место боевого пилота Формулы-1 в 2018 году», — цитирует Селиса GPUpdate.