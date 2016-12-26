Госс: переход в «Макларен» сделал большое дело для репутации Баттона

Технический директор «Макларена»заявил, чтосильно улучшил свою репутацию, придя в команду из Уокинга.«Многие умники считали, что он сделал ошибку, что Льюис будет над ним доминировать, но он доказал их неправоту. С самого старта было ясно, что он может бороться с лучшими, и это сделало большое дело для его репутации.До того момента люди считали его везунчиком, оказавшимся в „Брауне“ с такой быстрой машиной. А придя в „Макларен“, он доказал, что он один из лучших пилотов.До этого в паре с Льюисом был Хейкки Ковалайнен, и это была хорошая пара, Хейкки подталкивал Льюиса в квалификациях, но редко был так же быстр в гонках и не отбирал у Льюиса очки. Некоторые из нас были разочарованы уходом Хейкки, но, когда мы поняли, что подписали Дженсона, все обрадовались. Мы знали, что он отличный пилот, и он это доказал», — цитирует Госса официальный сайт «Макларена».