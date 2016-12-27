Вольф: команда Формулы-1 состоит не только из двух пилотов

Руководитель команды «Мерседес»заявил, что Формулу-1 не стоит воспринимать как сольное соревнование пилотов.«Некоторые считают Формулу-1 индивидуальным видом спорта, потому что два пилота из одной команды борются друг с другом за поул-позишн и за победу. Но команда состоит не только из двух пилотов. Она создаётся работой 1,5 тыс. чемпионов мира, которые работают на нас. Каждый сотрудник „Серебряных стрел“ сделал вклад в завоевание титула. Они работали бессчётные часы, ездили по миру, преследуя одну цель — победу», — приводит слова Вольфа Speed Week.