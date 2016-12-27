Халид Аль-Кассими готов к дебюту на «Дакаре»

Глава и пилот команды Abu Dhabi Racing шейхрассказал о своей готовности к дебюту на ралли-марафоне «Дакар», где он будет выступать за рулём Peugeot 2008 DKR. Аль-Кассими уже протестировал свой автомобиль в Ливе (Абу-Даби).«Тесты были очень важными, поскольку я никогда прежде не выступал на «Дакаре» и имею не такой большой пробег за рулём Peugeot 2008 DKR, но это просто часть многих проблем.Тесты в Ливе позволили создать атмосферу уверенности и оценить, как я пилотирую автомобиль на часто меняющемся ландшафте, хотя здесь по большей части песок и дюны, и иметь дело с ними было очень тяжело. Я также постарался выстроить хорошие отношения со своим штурманом Паскалем Мемоном.Сама машина имеет большой потенциал, но мы должны были пилотировать его в песке и дюнах, не беря на себя большие риски, которые могли нас остановить. Так что, возможно, это нас немного сдерживало. Автомобиль Peugeot 2008 DKR — это новый вызов для меня», — приводит слова Аль-Кассими Sport 360.