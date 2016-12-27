Хэмилтон: в картинге родители других детей призывали меня уйти

Пилот «Мерседеса»вспомнил о своём нелёгком детстве.«Я вырос в самой обычной семье с небольшим доходом, дерьмовой машиной и таким же домиком на колёсах.Родители других парнейподходили ко мне и говорили: «Ты недостаточно хорош, тебе, вероятно, следует уйти». А я отвечал: «Я только что обогнал вашего сына. О чём вы говорите?» — приводит слова Хэмилтона Time.Нелегко, по словам британца, приходилось ему и в школе: «Я помню, как однажды спросил отца: «Можно мне заняться каратэ?» Мне было шесть лет. Надо мной издевались, и я ненавидел это. Так что я пошёл на каратэ и научился защищать себя».