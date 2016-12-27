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175 лет назад 2016
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Маркелов: скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2

27 декабря 2016, вторник. 15:40. Авто
Российский гонщик Артём Маркелов, выступающий в GP2 за команду  Russian Time, рассказал о целях на 2017 год.

«Для меня сезон сложился продуктивно, я для себя выучил довольно много и готов показать сильный результат в 2017 году. В последней гонке в Абу-Даби я держался на уровне лидеров и даже прессинговал их, создавал давление. Так что всё реально, всё зависит от меня.

Считаю, к концу года мы минимизировали ошибки, так что в следующем году их должно стать ещё меньше. Да, после Монако бывали и мои ошибки, и командные, так что всё сложилось не так успешно, как на первых трёх этапах. Думаю, вполне реально провести весь следующий чемпионат так же, как три первые гонки в нынешнем.

Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2. Выиграем и уйдём! Цель остаётся прежней», — рассказал Маркелов в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Маркеловым будет опубликовано на нашем сайте в ближайшее время.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Маркелов GP2
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