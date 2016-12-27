Грожан: Хаас пришёл в Формулу-1 не для того, чтобы просто участвовать

Пилот «Хааса»считает, что его команда в будущем будет бороться за самые высокие места.«Джин Хаас пришёл в Формулу-1 не для того, чтобы просто участвовать в Гран-при. Он хочет побеждать, у нас такой же боевой настрой, как у его команды NASCAR. Когда я пришёл в команду, то понимал, что проведу тут не один сезон. Все в коллективе понимают, что я хочу завоевать титул. Мне уже 30 лет. У меня нет много времени. Возможно, я проведу в Ф-1 ещё семь или восемь сезонов», — приводит слова Грожана Autosport.