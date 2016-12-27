Молина: сокращение DTM — позитивный шаг, если он спасёт чемпионат

Бывший пилот «Ауди» в DTM Мигель Молина считает, что чемпионату стоит сократить количество машин, если это позволит серии сохранить высокий уровень.
«Думаю, все перемены, которые позволяют сохранить чемпионат, важны. DTM — очень конкурентоспособная серия, расходы тут весьма высоки. Сокращение чемпионата — способ сократить расходы. Если цель состоит в том, чтобы помочь чемпионату сохранить уровень, это решение может быть позитивным», — приводит слова Молины Motorsport.
Молина выступал за «Ауди», но позже производитель объявил о сокращении количества машин. У самого пилота закончился контракт.