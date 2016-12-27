Хаас: вели переговоры с Магнуссеном ещё в 2015 году, до подписания Грожана

Владелец «Хааса»рассказал о подписании контракта с датским пилотомна 2017 год. В 2016 году «Магнуссен» ездил за «Рено».«Мы вели переговоры с Магнуссеном ещё в прошлом году, до подписания контракта с Роменом Грожаном. Мы знали, что у Кевина большой потенциал. Уверен, он сможет заработать очки тогда, когда нам будет это нужно. Подобный пилот очень важен для нас, я смотрел много раз на то, как он пилотирует машину. Он хорош на длинных дистанциях», — приводит слова Хааса ESPN.