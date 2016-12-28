Разали: «Сепангу» не грозит закрытие после отказа от Гран-при Малайзии Ф-1

Генеральный директор трассы «Сепанг» Разлан Разали отметил, что малайзийской трассе не грозит закрытие после отказа от проведения гонок Формулы-1 после 2018 года. Ранее стало известно, что организаторы Гран-при Малайзии не желают подписывать контракт с Ф-1.
«Для нас нет такого понятия, как «закрытие магазина», если Гран-при Ф-1 не будет проводиться после 2018 года, поскольку практически 90% времени использования нашего трека идёт на организацию различных мероприятий каждый год», — приводит слова Разали Bernama.