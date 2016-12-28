Алонсо: мне не хватает участия в борьбе за титул

Пилот «Макларена»признался, что скучает по сражениям за титул.«Мне посчастливилось испытать это чувство пять раз. Ты тренируешься, работаешь на симуляторе, ездишь на завод, ходишь на медиамероприятия, делаешь всё, чтобы быть конкурентоспособным по воскресеньям и бороться за титул. В последние четыре года мне не хватало этого чувства…С другой стороны, я чувствую, что мне уже очень повезло с тем, что я смог пять раз испытать его, прочувствовать это давление, эти эмоции, дважды выиграв чемпионат, потому что есть огромное количество коллег, обладающих огромным талантом, у которых никогда не было шанса даже участвовать в Ф-1.Некоторые появлялись в Формуле-1, но никогда не имели шанса подняться на подиум, никогда не испытывали чувства, которое испытываешь, стартуя с поула или выигрывая гонку. И при этом они очень талантливы.Так что, конечно, я чувствую, что мне очень повезло, и я скучаю по этому», — цитирует Алонсо Autosport.