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Тост: прогресс Сайнса в сезоне-2016 был решающим фактором

28 декабря 2016, среда. 14:55. Авто
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост отметил, что решающим фактором в продлении контракта с Карлосом Сайнсом-младшим был его прогресс в 2016 году.

«Я очень впечатлён его пилотажем, но больше я впечатлён его прогрессом, потому что это имело решающее значение. Вы можете видеть, что он становится всё лучше и лучше, но он также стремится быть позитивно настроенным, и мы испытываем большое удовольствие от совместной работы.

У него очень хорошее понимание технических аспектов, и он обеспечивает инженеров очень хорошей обратной связью. Кроме того, он хорошо чувствует машину на мокрой трассе, как можно было увидеть это на «Интерлагосе», и это делает его очень хорошим пилотом», — приводит слова Тоста Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Франц Тост
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