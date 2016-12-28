Liberty не даст командам, купившим акции Формулы-1, права голоса

Владелец Формулы-1 компания Liberty не даст права голоса командам, купившим акции «Королевских гонок». В Liberty хотят продать командам 20% акций и ждут от них ответа к концу января 2017 года. Стоимость 20% акций составляет $ 800 млн.Купившие акции команды будут получать прибыль и займут место в совете директоров, но не смогут участвовать в голосованиях касательно регламента, маркетинговых кампаний, распределения доходов или назначения управляющего Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport. В Liberty рассчитывают, что приобретение акций командами понизит вероятность их ухода из Ф-1.