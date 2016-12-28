Грожан: в «Хаасе» чувствую себя, как в DAMS

Пилот «Хааса»считает, что делает важное дело для команды и чувствует отдачу от неё.«Я там, где пилотирую и стараюсь двигать команду. Иногда я использую неправильные слова, но ничего личного, всё движется в верном направлении.Ты не спрашиваешь себя, оставит ли тебя команда, верит ли она в тебя. В начале своей карьеры с DAMS у меня было чувство, что я делаю что-то большое для команды и получил в награду уважение от всех парней. То же самое я чувствую здесь. Я разбил машину до старта гонки в Бразилии и очень плохо себя чувствовал, но все меня обнимали и говорили: „Это не важно, у нас есть ещё одно“. Они могли спрашивать: „И что это было?“, но такого не было», — цитирует Грожана Autosport.