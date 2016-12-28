Леклер: постараюсь стать чемпионом GP2 в 2017 году

Чемпион GP3 Шарль Леклер надеется выиграть чемпионат GP2 с первой попытки. В сезоне-2017 Леклер будет выступать за команду «Према».
«Я никогда не начну сезон с мыслью, что будет хорошо, если я попаду в первую тройку. Так что я определённо постараюсь победить. Я постараюсь быть более реалистичным после первого этапа, который позволит увидеть наше положение и то, чего мы можем достичь в сезоне. Но я думаю, что год может выйти весьма позитивным, и я полностью выложусь ради победы», — приводит слова Леклера GP Update.