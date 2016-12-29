Тренер Хорхе Лоренсо уйдёт работать к Полю Эспаргаро

Тренерс 2017 года перестанет работать с трёхкратным чемпионом MotoGP. Теперь его подопечным станетС Эспаргаро Ровира не будет посещать большинство этапов, а займётся адаптацией гонщика к команде KTM, за которую тот будет выступать в новом сезоне. Для этого Ровира переедет в Андорру, где живёт Эспаргаро.Ровира работал с Лоренсо три последних года. Нового тренера Хорхе, который в 2017 году перейдёт из «Ямахи» в «Дукати», пока не выбрал, сообщает Motorsport.