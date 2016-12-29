Рекордсмен книги рекордов Гиннесса Брайс Менцис пропустит «Дакар-2017»

Американский гонщик, выступающий за команду X-Raid, вынужден будет пропустить «Дакар-2017» из-за травмы. Известный своими выступлениями на трофи-траках американец получил перелом плеча, когда пытался улучшить свой рекорд, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, по дальности прыжка на внедорожном пикапе. Травма потребовала оперативного вмешательства, и гонщик ещё не успел после неё восстановиться.«Я очень разочарован тем, что вынужден отказаться от старта на «Дакаре» в этот раз. Это была одна из моих жизненных целей. Придётся ждать ещё год, чтобы попробовать её реализовать», — цитирует Менциса Motorsport.