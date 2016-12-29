«Рено» намерен к 2018 году догнать по конкурентоспособности мотора «Мерседес»

Главный моторист «Рено Спорт» Реми Таффен заявил, что к 2018 году французский производитель рассчитывает добиться от своего мотора конкурентоспособности на уровне двигателя «Мерседеса».«Думаю, что мы ликвидируем отставание этой зимой, хотя я не знаю точно, но целью должно быть подобраться очень близко (к «Мерседесу») к концу следующего года, потому что в 2018 году мы должны быть на позиции, позволяющей бороться с этими парнями.Мы более или менее знаем, где они находятся, и можем видеть, что можем добраться туда. Будет честным сказать, что в 2018 году мы должны выравнять всё.Мы не будем отыгрывать по полсекунды каждую зиму и за сезон. В какой-то момент кривая прогресса станет сходиться из-за характера правил. 2017 год является ключевым для того, чтобы гарантировать, что мы сделаем правильный шаг в развитии в последующем году, в чём мы уверены на 99%», — приводит слова Таффена Autosport.