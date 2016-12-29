Росберг: возможно, однажды напишу мемуары, у меня много интересных историй

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал ситуацию с перестановками в «Мерседесе» в начале нынешнего года. Ранее Льюис Хэмилтон неоднократно выражал своё разочарование тем фактом, что в начале сезона часть его механиков была перераспределена в команду Росберга.
«Я также терял своих механиков. Я также должен был отдать ему своих двух инженеров в начале его выступлений за «Мерседес» (в начале сезона-2013. — Прим. «Чемпионата»). Это чистая правда.
Я мог бы написать книгу об остальном. Быть может, однажды я это сделаю. У меня есть так много интересных и сумасшедших историй», — рассказал Росберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.