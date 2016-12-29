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175 лет назад 2016
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Райан: «Манор» заслужил уважение соперников своим выступлением в 2016 году

29 декабря 2016, четверг. 22:44. Авто
Спортивный директор «Манора» Дэйв Райан подвёл итоги выступлений команды в 2016 году. По итогам сезона «Манор» занял 11-е, последнее, место в Кубке конструкторов. Единственное очко команда добыла на Гран-при Австрии, когда Паскаль Верляйн занял 10-е место.

«Будем честны, нам нужно было сделать шаг вперёд, и мы его сделали. Теперь нам нужно сделать ещё один такой шаг. Нашей целью было заслужить уважение со стороны других команд, и мы это сделали. В 2016 году мы пять раз заслуженно попадали во второй сегмент квалификации. Наш результат, учитывая вложенные средства, впечатляет», — приводит слова Райана Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Манор
Новости. Авто
29 декабря 2016, четверг
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