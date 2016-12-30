Сайнс-старший: переход Боттаса в «Мерседес» — вопрос решённый

Испанский гонщиксчитает, что «Мерседес» уже определился с заменой Нико Росбергу и что этой заменой будетиз «Уильямса». Поэтому он не видит никакой возможности для своего сына, выступающего за «Торо Россо», претендовать на место в чемпионской команде.«Нет никакой возможности перейти в «Мерседес». Решение принято в пользу Боттаса, и объявление об этом — лишь вопрос времени», — цитирует Сайнса-младшего AS.На вопрос о том, имели ли место переговоры с немецкой командой, испанец ответил: «Это не имеет никакого значения, потому что он (Сайнс-младший) туда не перейдёт. Карлос должен сфокусироваться на своей команде и провести хороший сезон, чтобы доказать, что заслуживает места в более сильной команде».