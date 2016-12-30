Суд отклонил иск испанской болельщицы к Валентино Росси

Суд отклонил иск испанской болельщицы Ани Кабанильяс к гонщику заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси за инцидент, произошедший в паддоке по ходу Гран-при Валенсии, сообщает Quotidiano.
Этот инцидент стал широко известен благодаря распространившемуся в социальных сетях видеоролику, в котором запечатлено, как Росси грубо оттолкнул болельщицу, оказавшейся на его пути, когда он проезжал на скутере по паддоку. Кабанильяс подала на итальянца в суд, подкрепив иск роликом из Сети.
Однако, согласно решению суда, заявитель в своём обращении не обосновал, какое преступление совершил Росси, а потому разбирательство по этому иску было приостановлено. Единственное, в чём можно обвинить Росси в данном инциденте, по мнению суда, это плохие манеры.