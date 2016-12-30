Хэмилтон старается сохранить позитивные воспоминания о сезоне-2016

Пилот «Мерседеса»стремится сохранить позитивные воспоминания о 2016 годе.«Я не оглядываюсь назад, но вообще я бы хотел извлечь позитивный опыт, в то время как из негативных моментов выносишь уроки. Я одержал больше побед и завоевал больше подиумов, чем кто-либо другой, что очень здорово.Это был невероятно успешный год для команды. Так что я бы сказал, что, помимо своего роста в качестве пилота, я ещё выстроил связи с парнями из моей команды, что укрепляет мои позиции на следующий год», — цитирует Хэмилтона Racer.