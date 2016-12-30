Эрикссон: другой подход к гоночным уик-эндам сделал меня сильнее

Пилот «Заубера»заявил, что изменения в подходе к гоночным уик-эндам сделали его более сильным гонщиком.«В этом году я смог лучше работать по ходу гоночных уик-эндов. Сессии свободной практики были для меня не главным. Я сосредоточил своё внимание на выступлениях в квалификациях, и это хорошо работало на меня. В этом году я нашёл то, что мне нужно, чтобы быть быстрым.Мне нужна была стабильность в задней части болида в поворотах, которая бы позволила мне быть уверенным в машине, тогда я смог уверенно и быстро проходить повороты. Такие мелочи могут звучать несерьёзно, но они делают большую разницу.Самое главное, что теперь я сильнее ментально в свободной практике. Я понимаю, что если на тренировке по какой-то причине ты потерял время на трассе, то не стоит расстраиваться, потому что свободная практика не имеет значения. Вторая половина дня субботы и воскресенье — вот что имеет значение», — цитирует Эрикссона Autosport.