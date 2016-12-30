Хаккинен пригласил Боттаса к себе на свадьбу

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен решил жениться на Маркете Ремезовой, матери его шестилетней дочери. На свадьбу бывший пилот «Макларена» пригласил гонщика «Уильямса» Валттери Боттаса, сообщает Ilta-Sanomat.
Хаккинен и Ремезова расписались ранее в Монако, однако саму свадьбу хотят отпраздновать в городе Рованиеми, Лапландия.
Хаккинен занимается карьерой Боттаса, поэтому у финских пилотов сложились хорошие дружеские отношения.
Ранее Боттас приглашал на свою свадьбу Мику Хаккинена. Пилот «Уильямса» женился на Эмилии Пиккарайнен 11 сентября.