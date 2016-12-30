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Хаккинен пригласил Боттаса к себе на свадьбу

30 декабря 2016, пятница. 19:49. Авто
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен решил жениться на Маркете Ремезовой, матери его шестилетней дочери. На свадьбу бывший пилот «Макларена» пригласил гонщика «Уильямса» Валттери Боттаса, сообщает Ilta-Sanomat.

Хаккинен и Ремезова расписались ранее в Монако, однако саму свадьбу хотят отпраздновать в городе Рованиеми, Лапландия.

Хаккинен занимается карьерой Боттаса, поэтому у финских пилотов сложились хорошие дружеские отношения.

Ранее Боттас приглашал на свою свадьбу Мику Хаккинена. Пилот «Уильямса» женился на Эмилии Пиккарайнен 11 сентября.
Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
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Валттери Боттас Мика Хаккинен
Новости. Авто
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