Андретти: «Феррари» — идеальное место для Феттеля

Чемпион мира 1978 годасчитает, чтоне стоит уходить из «Феррари», поскольку он может добиться успеха с итальянской командой.«Я хотел бы, чтобы Феттель стал чемпионом с «Феррари». Он действительно хочет выступать за итальянскую команду. Михаэль Шумахер был его героем. Сейчас он немного недоволен ситуацией, но это только потому, что он понимает: всё могло быть лучше. Он находится на своём месте, многие хотели бы увидеть его успех с «Феррари», — приводит слова Андретти ESPN.