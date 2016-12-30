К. Уильямс: мы неправильно работали над машиной по ходу сезона

Руководитель «Уильямса»считает, что команда допустила несколько ошибок, которые повлияли на результаты в 2015 и 2016 годах.«В 2014 году у нас был хороший болид. Но в 2015-м и 2016-м мы двигались не в том направлении при доработке машины по ходу сезона. Основа была правильной, но ошибки при модернизации не оставили нам шансов что-то исправить. Неудачный сезон 2016 года нельзя объяснять размером бюджета. Просто в определённый момент мы приняли неправильные решения», — приводит слова Уильямс F1i.