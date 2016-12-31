Зак Браун настроен выиграть чемпионат с «Маклареном» в ближайшие три года

Исполнительный директор «Макларена»считает, что команда сможет выиграть чемпионат до конца нынешнего десятилетия. Также Браун заявил, что цель команды — повысить продажу рекламы, сделав «Макларен» более привлекательным для спонсоров.«Конечно, это будут решать акционеры, но я готов сидеть в форме «Макларена» на гоночных этапах ещё ближайшие лет десять», — заявил Браун в интервью The Financial Times.На своём посту Браун заменил бывшего босса команды Рона Денниса, который ранее был отправлен в отставку решением совета директоров.